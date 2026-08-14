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Культура

Стало известно, какую сумму Пугачева запрашивает за выход на мероприятие

Продюсер Рудченко: Пугачева запрашивает 10 млн рублей за выход на мероприятие
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Певица Алла Пугачева может зарабатывать порядка 10 млн рублей за выход на различного рода мероприятия. Об этом в комментарии для aif.ru рассказал продюсер Павел Рудченко.

По его словам, стоимость может варьироваться в зависимости от места, события и условий. Он отметил, что артистка может просто посещать мероприятия и даже исполнить одну свою песню совместно с гостями, не отрабатывая при этом целую концертную программу.

«Я думаю, что Пугачева все-таки постепенно будет переходить к статусу так называемого свадебного генерала и пытаться зарабатывать на своем появлении на всевозможных мероприятиях, для придания определенного статуса этим мероприятиям. То есть, не на своих концертных выступлениях, а на своем статусе», — уточнил Рудченко.

Продюсер добавил, что она может перейти в такую категорию монетизации имени как бренда с осени.

Накануне Павел Рудченко говорил, что возвращение Аллы Пугачевой на сцену вряд ли возможно из-за ее проблем со здоровьем, однако, этот вопрос обсуждался. По его словам, команда артистки рассматривала предложения для выступлений на частных мероприятиях для российских олигархов на это лето.

Ранее были названы самые обсуждаемые в СМИ российские звезды.

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