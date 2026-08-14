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Культура

Фронтмен Muse подал на развод спустя 7 лет брака

TMZ: фронтмен Muse Беллами разводится с актрисой Эванс спустя 7 лет брака
Sergio Perez/Reuters

Фронтмен британской рок-группы Muse Мэтт Беллами подал на развод спустя семь лет брака с американской актрисой и моделью Элль Эванс. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на юридический документ.

По словам актрисы, она будет бороться за опеку над детьми. Сам же музыкант, как утверждает Эванс, сделал брак «невыносимым», поэтому заявление на развод было лишь вопросом времени.

У пары двое детей — шестилетняя дочь Ловелла и двухлетний сын Джордж.

До этого актер Виктор Логинов окончательно развелся с 28-летней женой — актрисой Марией Гуськовой. Они расторгли брак в МФЦ Басманного района 15 мая.

Перед Новым годом жена звезды «Счастливы вместе» выступила с заявлением в социальных сетях. Она поделилась, что ушла от мужа из-за измен и насилия. Гуськова потребовала от Логинова развода, однако спустя несколько недель видео с ее признаниями были удалены. Актриса пояснила, что это никак не связано с примирением. Она была решительно настроена на развод.

Ранее Ксения Бородина воссоединилась со второй семьей в Италии.

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