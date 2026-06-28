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Культура

Виктор Логинов развелся с молодой женой: «Катапультировалась»

Актер Виктор Логинов официально развелся с женой Марией Гуськовой
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Актер Виктор Логинов окончательно развелся с 28-летней женой — актрисой Марией Гуськовой. Об этом сообщает «СтарХит».

Логинов и Гуськова расторгли брак в МФЦ Басманного района 15 мая. Об этом стало известно только сейчас.

«Это был увлекательный аттракцион, спасибо. Но я катапультировала», — заявила экс-супруга актера.

Перед Новым годом жена звезды «Счастливы вместе» выступила с заявлением в социальных сетях. Она поделилась, что ушла от мужа из-за измен и насилия. Гуськова требовала от Логинова развода, однако спустя несколько недель видео с ее признаниями оказались удалены. Актриса пояснила, что это не связано с примирением. Она была решительно настроена на развод.

Виктор Логинов лишь один раз высказался о расставании с супругой. В беседе со СМИ он назвал ее «психически нездоровой» и подтвердил, что развод состоится. Мария Гуськова же заявляла, что актер так оскорблял всех своих бывших возлюбленных.

Ранее Ксения Бородина воссоединилась со второй семьей в Италии.

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