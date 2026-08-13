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Культура

На Shaman подали в суд

Композитор Незванов подал в суд на Shaman на 100 тысяч рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Композитор Александр Незванов подал иск к певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом Shaman, на 100 тысяч рублей. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы, следует из карточки на сайте суда.

«Истец: Незванов Александр Николаевич, ответчик: Дронов Ярослав Юрьевич. Сумма исковых требований: 100 000 рублей», — указано в судебном документе.

Незванов рассказал РЕН ТВ, что претензии связаны с авторскими правами на песню «Россия Мама». Он утверждает, что выпустил композицию с таким названием еще в 2023 году, тогда как версия Shaman появилась в 2026 году. Композитор считает, что в новой песне использован мотив его произведения.

До этого издание Super сообщало, что зрители проигнорировали Shaman на концерте после того, как он призвал спеть с ним. Инцидент произошел в День строителя в Лужниках. По данным издания, зрители не стали подпевать ему во время композиции «Я русский». Отмечается, что артист выносил микрофон в зал, но столкнулся с молчанием.

Ранее Лавров подарил Shaman почти полное собрание своих сочинений.

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