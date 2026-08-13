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Культура

«Предостерегаю всех»: Шура об уколах похудения

Певец Шура признался, что не сидит на диетах
Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

Российский эстрадный певец Шура рассказал об опыте использования уколов для похудения. Новое интервью с 51-летней звездой опубликовало издание «СтарХит».

Артист признался, что не сидит на диетах.

«Очень люблю вкусно поесть и честно признаюсь, что похудел благодаря уколам, помогающим снизить аппетит, но предостерегаю всех, что их нельзя колоть бездумно, без консультации со специалистами», — предупредил он.

Кроме того, Шура ответил на вопрос о личной жизни.

«Сейчас я счастлив, много работаю и занимаюсь любимым делом. А личная жизнь потому и называется личной, что не все должно становиться достоянием публики», — сказал он.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал о своей личной жизни.

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