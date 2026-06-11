Стало известно, кто назначен гендиректором МХАТ имени Горького

Лариса Вильясте назначена генеральным директором МХАТ им. Горького. Такая информация размещена на сайте театра.

В разделе «Люди театра» о новом назначенном гендиректоре сообщается, что она является «театральным, общественным деятелем, деятелем культуры, мастером продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС)».

Вильясте имеет два высших образования, с 2014 года работает директором Московского Губернского драматического театра, а с 2018 года — директор фестиваля «Фабрика Станиславского» и Большого детского фестиваля.

До этого стало известно, что Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТа имени Горького.

Официальных заявлений о перестановках пока не было, и Вильясте продолжает числиться директором Московского Губернского театра, где художественным руководителем работает Сергей Безруков. Он, в свою очередь, в марте 2026 года был назначен худруком МХАТ имени Горького.

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