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Культура

В Москве и Петербурге пройдет шоу к 80-летию Фредди Меркьюри

One Vision Band исполнят главные хиты The Queen к 80-летию Меркьюри
Пресс-служба коллектива/Павел Михайлов

Трибьют-группа One Vision Band готовит шоу в честь 80‑летия Фредди Меркьюри. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе коллектива.

4 сентября в Санкт‑Петербурге (клуб «Аврора») и 5 сентября в Москве (КЗ «Москва») прозвучат культовые композиции: «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «Radio Ga Ga», «Under Pressure», «We Are the Champions», «The Show Must Go On» и другие.

Легендарные хиты будут исполнены в концертном представлении с живым рок-звучанием, масштабной пиротехникой, уникальной сценой, световыми и визуальными эффектами, обновленными сценическими костюмами в сопровождении хора и симфонического оркестра под управлением Игоря Разумовского. На сцену также выйдет солистка Большого театра — Елизавета Нарсия.

Фредди Меркьюри (настоящее имя Фаррух Булсара) родился 80 лет назад в 1946 году на Занзибаре. В 1970 году он стал фронтменом английской группы Smile, которую впоследствии переименовали в The Queen. The Queen стали первой в мире группой, сразу 4 альбома которой держались в двадцатке лучших альбомов Великобритании; единственной группой, чьи синглы занимали первую строчку британского чарта синглов на протяжении 4-х десятилетий подряд; первой группой, давшей три концерта на одном стадионе, и первой группой, записавшей альбом с мировой оперной звездой.

One Vision Band переосмысляют наследие The Queen, на своих выступлениях воссоздавая атмосферу стадионных выступлений артистов. На легендарном фестивале Queen в Монтрё (Швейцария) в 2025 году One Vision Band выступали в качестве хедлайнеров, и организаторы назвали выступление российского коллектива лучшим за всю историю фестиваля.

Ранее шоу «Ностальгия» заставило по-новому звучать хиты Губина и Рианны.

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