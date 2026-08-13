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Культура

Солист «Иванушек» о будущем сына: «Нужно быть готовым»

Певец Туриченко заявил, что не желает сыну связать жизнь с шоу-бизнесом
Пресс-служба Кирилла Туриченко

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко признался, что не хочет, чтобы его сын Леон строил свою карьеру в шоу-бизнесе. Об этом певец рассказал в беседе с kp.ru.

Туриченко не хотел бы, чтобы жизнь его сына оказалась связана с миром шоу-бизнеса, поскольку он сам через многое прошел на пути к славе.

«Это нелегкий путь. Сцена многого требует, она не прощает ошибок. Можно очень быстро взлететь, а можно очень больно упасть. Таких историй много, поэтому к этому нужно быть готовым. Я надеюсь, что сын свяжет свою жизнь с чем-то другим, что ему понравится», — объяснил артист.

Однако певец отметил, что поддержит решение наследника, если тот примет решение продолжать его дело. Туриченко также заявил о готовности научить Леона всему, что умеет.

По словам артиста, для него самое главное то, чтобы в будущем сын смог создать собственную семью.

В феврале 43-летний Кирилл Туриченко впервые стал отцом. Его супруга Дарья Тарасова родила сына Леона. Роды проходили в одной из частных клиник Москвы. Певец все время находился рядом с женой, оказывая ей необходимую поддержку на протяжении всего процесса.

Ранее солист «Иванушек» рассказал, кто должен делать предложение руки и сердца.

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