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Культура

Солист «Иванушек» рассказал, кто должен делать предложение руки и сердца

Солист «Иванушек» Туриченко заявил, что мужчинам стоит делать предложение
Пресс-служба Кирилла Туриченко

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко заявил kp.ru, что мужчинам стоит делать предложение руки и сердца, а не наоборот.

Туриченко считает, что предлагать брак – это мужское дело. Он не исключил ситуации, когда девушки делают первый шаг и просят руки у возлюбленных. Однако артист придерживается традиционных взглядов на этот обряд.

«Если девушка знает, чего хочет, и хочет быть с этим человеком, возможно, это новый способ проявить свои чувства. Но я все-таки за традиции, когда остаются джентльмены, мужчины и тот самый момент, когда именно мужчина делает правильное предложение своей любимой», — поделился певец.

В феврале Кирилл Туриченко впервые стал отцом в 43 года. Его жена Дарья Тарасова родила сына Леона. Роды проходили в одной из частных клиник Москвы. Туриченко все время находился рядом с женой, оказывая ей необходимую поддержку на протяжении всего процесса.

В июле певица Mia Boyka призналась, что считает нормальным, если девушка делает предложение возлюбленному. По ее мнению, главное, чтобы оба партнера были не против такого формата.

Ранее сообщалось, что солист «Иванушек» лишился денег на ставках в финале ЧМ.

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