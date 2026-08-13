Бузовой предложили присмотреться к 29-летнему актеру из «Твое сердце будет разбито»

Сваха Анна Осипова рассказала «Газете.Ru», что Ольга Бузова может начать легкий роман с 29-летним актером из фильма «Твое сердце будет разбито» Даниэлем Вегасом. На одном из недавних мероприятий звезды обменялись номерами и признались в симпатии друг к другу.

По мнению руководителя брачного агентства, Бузова долгое время не может найти себе пару, так как взрослые и состоятельные мужчины не обращают на нее внимание. Зато, как отметила сваха, с Вегасом у нее может что-то получиться.

«Даниэль — молодой, красивый, легкий и талантливый. Почему нет? Ольга давно одна, взрослые богатые дядьки как-то мало обращают на нее внимание, потому что им нужна красивая и молчаливая девочка, которая будет этаким приложением к взрослому и богатому. А Ольга не может быть приложением. Она уже все всем доказала, и как бы к ней ни относились, как бы ее ни хейтили, Ольга идет своей дорогой, кого-то раздражая, а кого-то восхищая», — поделилась Осипова.

Сваха не исключает, что общение Бузовой и Вегаса может не выйти за рамки пиар-кампании. Однако, по ее словам, телеведущей стоит дать шанс актеру.

«Конечно, я думаю, что это, скорее, пиар, нежели настоящие чувства. Но почему бы и нет? Почему бы не закрутить легкий роман, который, возможно, перерастет во что-то большое и светлое? Я за то, чтобы люди пробовали все, потому что мы живем один раз и почему-то забываем о том, что жизнь одна и запасной не будет. Я от души желаю Оленьке обрести свою счастье и, если Даниэль сможет украсить ее жизнь и исцелить ее сердце — это будет просто здорово!» — заявила сваха.

Бузова и Вегас встретились на совместном бранче, не скрывая симпатии друг к другу. Актер признался, что мог бы «исцелить сердце» телеведущей своей энергией.

Ранее Бузова показала новорожденную племянницу.