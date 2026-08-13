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Культура

Бузова показала новорожденную племянницу: «Наша долгожданная принцесса»

Певица Ольга Бузова опубликовала фото с племянницей
Telegram-канал «Бузова»

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Telegram-канале, что встретилась с новорожденной племянницей Марией.

Бузова поделилась кадрами с девочкой на руках. Артистка призналась, что пишет о пополнении в семье со слезами на глазах. По словам телеведущей, она смогла увидеть племянницу в день ее рождения – 11 августа.

«11.08 в 12:11 появилась наша долгожданная принцесса. До сих пор захлестывают эмоции и чувства. Благодарна, что ты выбрала мою сестренку и ее мужа, которые так долго мечтали и ждали тебя», — поделилась певица.

Сестра Бузовой Анна рассказала о рождении дочери 13 августа. Она поблагодарила врачей за профессионализм и мужа Константина Штрыкина за поддержку.

Ольга Бузова не раз рассказывала, что мечтает стать женой и матерью. Она была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее сообщалось, что Бузова вышла в свет в костюме с сумкой стоимостью больше миллиона рублей.

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