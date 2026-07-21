Cолист «Иванушек» лишился денег на ставках в финале ЧМ

Певец Туриченко признался, что проиграл деньги из‑за одной ставки в финале ЧМ

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал в беседе с kp.ru, что не просто наблюдал за чемпионатом мира по футболу, но и пробовал силы в ставках.

По словам Туриченко, в ходе чемпионата ему удалось немного заработать, но финальная ставка все перечеркнула.

«Все, что заработал в конце, я проиграл, потому что мне казалось, что все-таки Аргентина победит», — поделился певец.

Туриченко не уточнил сумму проигрыша. Он также похвалил организацию финала. По его мнению, американские организаторы сумели превратить спортивное состязание в полноценное масштабное шоу, гармонично соединив спорт и искусство

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее глава UFC назвал трансляцию финала ЧМ-2026 худшей за всю историю спорта.