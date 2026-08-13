Певица Акула ограждает дочь от публичности: «Хочу, чтобы это был ее выбор»

Певица Акула (Оксана Почепа. – Прим. «Газета.Ru») рассказала «Газете.Ru», что ограждает сейчас дочь Раису от публичности. При этом девочка тянется к музыке.

Артистка призналась, что хочет дать дочери выбор — идти по ее стопам или же не связывать жизнь с медийностью.

«Игорь (муж Оксаны Почепа. – Прим. «Газета.Ru») и правда с самого начала по-доброму готовит Раису к сцене, и с трех лет мы планируем отдать ее в танцевальную студию — тягу к музыке она точно унаследовала: подпевает, танцует, реагирует на песни с таким восторгом, что сердце тает. Но от публичности мы ее сейчас осознанно ограждаем полностью — я хочу, чтобы это был ее собственный выбор, когда она подрастет и осознанно захочет этого, а не камеры и вспышки с раннего детства. Сейчас для нас главное — ее нормальное, всестороннее человеческое развитие, и в этом каждый день нам помогают две прекрасные няни — Мария Тялина и Татьяна Зарубина, за что я им бесконечно благодарна», — поделилась певица.

Акула также рассказала, как ей удается совмещать семью и карьеру. По ее признанию, главный секрет кроется в ее супруге.

«Секрет один — рядом надежная команда и муж, который сам в профессии и понимает, что такое студия, дедлайны и гастрольный график, поэтому дома у нас не конфликт, а поддержка. Конечно, времени на все не хватает физически, и что-то приходится расставлять по приоритетам, но дочка и семья всегда на первом месте — остальное подстраивается вокруг этого. Жертвовать чем-то глобальным пока не приходилось, скорее учусь искусству совмещать и, честно говоря, материнство подарило мне куда больше энергии и вдохновения для творчества, чем забрало», — отметила Акула.

Певица выступит 16 августа на «Вельвет Фест». Зрителей ждут Uma2rman, DAVA, Милана Хаметова, артисты подлейбла Velvet Music — Tramplin Music — Нюта, Chepikk, Gonopolsky, VENERA и другие.

Ранее звезда «Ранеток» Нюта заявила о своем возвращении на сцену после паузы.