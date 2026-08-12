Звезда «Ранеток» Нюта вернется на сцену после паузы: «Сколько бы лет ни прошло, волнение есть всегда»

Звезда «Ранеток» Нюта призналась, что всегда волнуется перед выходом на сцену

Певица Нюта в разговоре с «Газетой.Ru» призналась, что всегда волнуется перед выходом на сцену.

16 августа звезда группы «Ранетки» выступит на «Вельвет Фест». Она поделилась, что это будет ее «возвращение» после паузы в карьере.

«Самое главное, чем я смогу удивить, — это новой песней, которая выйдет совсем скоро. Ее слышали только самые близкие ребята из социальных сетей, кто активно следит за творчеством. И, конечно, это возвращение после небольшой паузы», — призналась Нюта.

По словам артистки, несмотря на то что она уже много лет находится в шоу-бизнесе и радует поклонников творчеством, ей так и не удалось найти действенный способ борьбы с волнением.

«Любое выступление — это волнение, оно отпускает только тогда, когда выходишь на сцену. Поэтому его невозможно как-то скрыть или подавить в себе. Сколько бы лет ни прошло, волнение есть всегда», — рассказала певица.

Кроме Нюты, на «Вельвет Фест» выступят группа Uma2rman, DAVA, Милана Хаметова, артисты подлейбла Velvet Music — Tramplin Music — Оксана Почепа (Акула), Нюта, Chepikk, Gonopolsky, VENERA, Саша Санта и Настя Крылова. Специальными участниками программы станут VAVAN и блогер Кирилл Малышев.

Ранее стало известно, что «Эмбер Фест» раскрыл секретного гостя.