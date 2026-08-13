Певица Акула о зрителях на концертах: «Частенько прошу убрать телефоны и не снимать»

Певица Акула (Оксана Почепа – прим «Газета.Ru») призналась «Газете.Ru», что часто просит зрителей убирать телефоны на своих концертах. По ее словам, это помогает лучше чувствовать поклонников.

Исполнительница считает, что певцы и зрители друг другу ничего не должны. Она отметила, что необходим диалог — аудитория дарит кумиру доверие и свое время, а артист в ответ обязан быть честным и выкладываться на все сто, иначе это «нечестная сделка».

«Я на сцену выхожу не потому что «должна», а потому что мне хочется отдать тепло и энергию людям. Именно поэтому я частенько прошу зал убрать телефоны и не снимать, а просто отрываться как в последний раз. Даже если это идет в ущерб охватам и социальным сетям. Если между артистом и залом есть искренность, вопрос «кто кому должен» вообще не возникает, потому что все происходит по любви», — поделилась Акула.

С прошлого года на отечественной эстраде стали активно набирать популярность звезды 90-х и нулевых годов. Почепа призналась, что тоже почувствовала так называемую вторую волну славы.

«Чего только стоит реинкарнация Слезы на морозе (с BADGRUB) – тут вообще отдельная история о том, как молодые ростовские ребята сделали ремикс и пробились к нам, прошло немного времени и уже они – звезды танцполов и рейвов, а началось все для них с моих «Слез». Некоторые хиты мы исполнили с молодыми талантливыми ребятами «Позвони» с группой «5 Утра», «Такая любовь» с группой NLO побывала во всех чартах, а клип находился в жесткой ротации музыкальных телеканалов. Про «Кислотный диджей» можно даже не рассказывать ничего нового – на нем выросло уже, наверное, 6 поколений, и сейчас очень много детишек приходят на концерты с плакатами, дожидаются около гостиницы, вступают в фанклуб», — рассказала певица.

Акула станет одной из участниц «Вельвет Фест» 16 августа. По ее словам, в этом году вместе с мужем и командой Трамплин они придумали современный проект - серию песен, где первой стали «Пакакотики».

Ранее звезда «Ранеток» Нюта заявила о своем возвращении на сцену после паузы.