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Культура

Пугачеву призвали оштрафовать за хейт

Соседов призвал оштрафовать Аллу Пугачеву за хейт в адрес России
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певицу Аллу Пугачёву следует оштрафовать за «пренебрежительные» высказывания о России, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он раскритиковал звезду за резкие выпады в адрес родины, подчеркнув, что её слова звучат уничижительно для россиян.

По мнению критика, певица часто «копается в недостатках» родной страны, хотя ей следовало бы обратить внимание на собственные минусы.

«Её нужно оштрафовать за хейт, который она высказывает в адрес России и её жителей. В советские времена Пугачёва не была такой смелой. Теперь можно болтать всё что угодно и не быть наказанной», — заявил Соседов, добавив, что певице следовало бы обратить внимание на свои образы, в которых она появляется на публике.

До этого продюсер Павел Рудченко заявил, что возвращение Аллы Пугачёвой на сцену вряд ли возможно из-за её проблем со здоровьем, однако этот вопрос обсуждался. По его словам, команда артистки рассматривала предложения для выступлений на частных мероприятиях для российских олигархов на это лето, однако на фоне проблем со здоровьем это вряд ли возможно, так как концертная программа требует больших затрат и здоровья. Продюсер также отметил, что уже заработанных певицей средств вполне хватит для жизни как её детям, так и внукам.

Ранее стало известно, что Пугачёва лишилась прав на «Баронессу фон Орбах» в России.

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