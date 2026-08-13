Колокольников снялся со звездой «Шерлока BBC»

Актер Юрий Колокольников сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что снялся в голливудском фильме «Хирург».

«Когда сел не в ту маршрутку, но выходить уже поздно. Кадры со съемок «Хирурга». Компания, как видите, подобралась что надо. А сюжет… такого вы точно еще не видели. И это все, что я пока могу сказать», — поделился артист.

Премьера картины запланирована на 12 сентября на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Режиссер ленты — Рошан Сетхи. Главную роль в фильме исполнили оскароносная актриса Мишель Йео и звезда проектов «Шерлок BBC» и «Хоббит» Мартин Фримен.

Фильм расскажет про хирурга на пенсии, которую похищают и заставляют прооперировать загадочного пациента.

В январе стало известно, что Юрий Колокольников снялся в сериале «Белый лотос». Кинорежиссер Макс Шишкин заметил актера в трейлере третьего сезона сериала, который стриминговый сервис HBO Max опубликовал на YouTube.

В том же месяце «Белый лотос» номинировали на премию Actor Awards. Он попал в номинанты в составе актерского коллектива в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале». Проект не стал лауреатом.

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