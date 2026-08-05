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Культура

Стало известно, когда в России выйдет самый дорогой фильм Кореи

Корейский блокбастер «Надежда» начнут показывать в России с 10 сентября
«Уорлд Пикчерз»

Блокбастер «Надежда» режиссера На Хон Джина, чьего возвращения зрители ждали целое десятилетие после успеха картины «Вопль», выходит в российский прокат с 10 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Уорлд Пикчерз».

«Надежда» уже стала самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа, объединив в проекте корейских и голливудских звезд. В актерском составе ленты — Чон Хо Ен («Игра в кальмара»), Майкл Фассбендер и Алисия Викандер.

За визуальную часть отвечал оператор Хон Ген Пхе, известный по оскароносным «Паразитам» и «Вопль».

Эта картина — фильм-участник участник Каннского кинофестиваля, где премьера хоррора завершилась семиминутной овацией.

По сюжету фантастического экшена охотничья находка в глуши портового городка запускает обратный отсчет для человечества. Жители оказываются один на один с кошмаром из космоса, не поддающимся земной логике.

Многие обозреватели проводят параллели между «Надеждой» и культовым «Безумным Максом: Дорога ярости». Рецензенты IGN отмечают, что масштабные дорожные экшен‑сцены вызывают те же яркие эмоции, что и известные эпизоды из «Дороги ярости».

Ранее сообщалось, что Ди Каприо профинансировал фонд по спасению редчайших животных планеты.

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