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Культура

Путин наградил режиссера фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

Путин наградил орденом режиссера Аллу Сурикову
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил режиссера Аллу Сурикову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

Сурикова удостоилась ордена за заслуги и многолетнюю плодотворную деятельность. Вместе с ней награду получили академик федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия художеств» Николай Иванов и коллектив российского государственного музыкального телерадиоцентра.

6 ноября 2025 года Суриковой исполнилось 85 лет. Тогда Путин поздравил режиссера с днем рождения. Он заявил, что судьба Суриковой – это кино. Политик отметил талант артистки, назвав ее замечательным режиссером, сценаристом и продюсером.

В фильмографии Суриковой более 20 работ. Она сняла такие картины, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Чокнутые», «Хочу в тюрьму», «Идеальная пара», «Дети понедельника», «Будьте моим мужем».

Ранее Путин наградил Баскова орденом.

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