Максим Лутчак и «Элли на маковом поле» написали песню для «Смешариков»

Певица «Элли на маковом поле» (настоящее имя — Виктория Трунова) совместно с блогером Максимом Лутчаком создали песни для фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Их слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе VK Records.

Трек получил название «Фанерное солнце». Трунова призналась, что и не мечтала о том, что когда-нибудь напишут музыку для мультика, на котором выросла.

«Это вообще какое-то чудо невероятное и огромное. «Смешарики» я ощущаю как большой-большой шар радости и мудрости, который тебя наполняет самыми светлыми эмоциями», — поделилась артистка.

Лутчак назвал трепетной работу над песней для «Смешариков». Он отметил, что является ровесником анимационной вселенной. Блогеру 23 года.

«Я буквально вырос на мультфильме. «Смешарики» были со мной всю мою сознательную детскую и бессознательную жизнь. Еще это очень трепетный момент, потому что «Смешарики» славятся своими музыкальными сопровождениями. И быть частью такой большой вселенной — это что-то на мурашечном. Я действительно в восторге, горжусь собой и всей командой, и бесконечно благодарю, что именно нас они пригласили поучаствовать в таком замечательном проекте», — поделился Лутчак.

Артисты представят совместный трек на концерте в рамках фестиваля VK Музыка Летом, который пройдет 14 августа.

Ранее сообщалось, что в «Смешариках» могут появиться новые персонажи.