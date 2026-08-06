В «Смешариках» могут появиться новые персонажи

Генеральный продюсер и соавтор идеи мультсериала «Смешарики», основатель ГК «Рики» Илья Попов рассказал, что в проекте потенциально могут появиться новые персонажи. Его цитирует ТАСС

По словам Попова, за 23 года существования «Смешариков» новые персонажи появлялись уже не раз — и в полнометражных фильмах, и в самом сериале.

«Да, у нас есть основная, главная команда героев, но их всегда окружали какие-то новые герои, которые иногда становились не просто второстепенным персонажем, а обретали свой яркий образ и популярность», — отметил но.

Гендиректор признался, что заранее не знает, какие именно персонажи появятся в будущем, поскольку многое определяют зрители, их реакции и отношение к новым героям. Главная девятка персонажей, подчеркнул он, при этом останется неизменной.

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