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Культура

Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из российского шоу-бизнеса

Продюсер Рудченко заявил, что Инстасамка вернется в РФ после провала за рубежом
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с «Газетой.Ru» поделился, что Инстасамку не будет ждать успех за границей. Он отметил, что рэперша попытается построить там карьеру, но в итоге вернется в Россию.

По мнению Рудченко, исполнительница хита «За деньги да» хайпует на теме ухода из отечественного музыкального рынка и отъезда из России. Он считает, что Инстасамка не до конца понимает, что делает.

«То, что стало популярным в России, скорее, не зайдет на Западе. Там есть свои звезды, а здесь она имеет свою аудиторию, монетизацию, и она стала звездой именно здесь. С данным контентом в англоязычной версии я слабо верю, что она зайдет аудитории на Западе. Она не первая, кто пытается», — заявил продюсер.

Рудченко подчеркнул, что поклонникам Инстасамки стоит ждать ее возвращения. Также он не исключает, что вся эта история окажется пиаром.

«Мне кажется, попытавшись на Западе, она все-таки вернется к своей русскоязычной аудитории, которая, повторюсь, сделала ее популярной и благодаря которой она имеет все те финансовые возможности, которые у нее сейчас есть. Более того, я думаю, что это определенный пиар-ход, который привлечет внимание к ней», — поделился продюсер.

Инстасамка объявила в соцсетях, что окончательно уходит из российского музыкального рынка, так как достигла в стране уже всего того, чего хотела. Рэперша уверена, что сможет построить карьеру за границей. Также она призналась, что думала об этом с 2022 года.

Ранее продюсер назвал аудиторию «обновленной» Долиной по пути Ольги Бузовой.

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