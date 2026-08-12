Легенда русского шансона умер после празднования юбилея

В возрасте 95 лет умер исполнитель русского шансона Михаил Гулько. Об этом говорится в сообщении «Радио Шансон» в Telegram-канале.

Музыкант скончался в Нью-Йорке. В последние годы он вел непубличный образ жизни и минимизировал общение с прессой и поклонниками.

Представители радиостанции назвали Гулько легендарным исполнителем, одним из тех артистов, без которых невозможно представить историю русского шансона. Они выразили соболезнования родным и близким певца, а также его друзьям, коллегам и всем поклонникам. Причина смерти Гулько не называется. Также неизвестны время и место прощания с шансонье.

23 июля 2026 года Михаил Гулько отпраздновал 95-летний юбилей. Он родился в 1931 году в Харькове. В 1980 году он эмигрировал по израильской визе в США, где продолжил музыкальную деятельность. В эмиграции он выпустил альбом «Синее небо России», а также песни «Белая береза», «Колыма», «Окурочек», «Господа офицеры» и др. С 1993 года гастролировал по России. В 2002 году Гулько получил диплом «Академик шансона» из рук поэта-песенника Михаила Танича. В 2007 году стал лауреатом премии «Шансон года».

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