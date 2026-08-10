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Культура

«Эмбер Фест» раскрыл секретного гостя

Группа Beautiful Boys стала секретным гостем фестиваля «Эмбер Фест»
Источник пресс-служба фестиваля

Организаторы музыкального фестиваля «Эмбер Фест» раскрыли имя секретного гостя. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе кинопарка «Москино», им станет группа Beautiful Boys.

Коллектив выступит на фестивале 15 августа. Beautiful Boys присоединятся к музыкальной программе первого дня, в которой также заявлены FEDUK, «Тима ищет свет», Natta, Dimma Urih, Хмыров и 130 по встречной на старенькой Vespa. 16 августа на сцене выступят Pompeya, Найк Борзов, EIGHTEEN, Немига, Antemplar, RealLowly Pluto и «Синдром главного героя».

Кроме того, на территории «Эмбер Фест» разместятся несколько тематических зон. В КультКвартале гости смогут играть в настольные игры, знакомиться с художниками и проектами, участвовать в мастер-классах и активностях. Также будут работать VR-зона, спортивные площадки, бьюти-зона и пространство для нетворкинга.

Отдельная часть программы посвящена гастрономии. На фестивале пройдет серия мастер-классов, в которых шеф-повара будут готовить вместе с актерами, блогерами и другими медийными гостями. Для детей предусмотрена отдельная гастрономическая программа.
Кроме того, на фестивале представят современные арт-проекты, благотворительные и экологические инициативы.

«Эмбер Фест» пройдет 15 и 16 августа в кинопарке «Москино».

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