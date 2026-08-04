Uma2rman, Акула и VAVAN: раскрыт полный лайнап «Вельвет Феста 2026»

Группа Uma2rman и Милана Хаметова выступят на «Вельвет Фесте 2026»

Большой семейный фестиваль «Вельвет Фест 2026» пройдет 16 августа в московском саду «Эрмитаж». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

К уже заявленным звездам — Мари Краймбрери, Владимиру Преснякову, Наталье Подольской, Zvonkiy, группе «Винтаж» и Анне Немченко — присоединятся группа Uma2rman, DAVA и Милана Хаметова.

Uma2rman представит специальный сет: зрители услышат популярные композиции коллектива и один из последних треков «Не стой, танцуй», который набирает популярность в соцсетях.

Также на сцену выйдут артисты подлейбла Velvet Music и лейбла Tramplin Music. Среди них: Оксана Почепа (Акула), чьи хиты знают несколько поколений, Нюта (экс‑«Ранетки»), Chepikk — представительница новой музыкальной волны, дуэт Gonopolsky, Саша Санта и Настя Крылова. Особый гость — VAVAN, чьи треки «Зажигалка» и «Велосипед» стали вирусными.

На территории фестиваля будут работать зоны отдыха для детей и взрослых, спортивные площадки, танцевальные активности, конкурсы с подарками и фуд‑зоны. Билеты уже в продаже, детям до 7 лет вход бесплатный.

Ранее Дима Билан и Мот стали хедлайнерами фестиваля в Бурятии.