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Культура

Для россиян старшего возраста впервые пройдет «Архстояние Серебряное»

В Никола-Ленивце пройдет фестиваль медленного искусства «Архстояние Серебряное»
Пресс-служба фестиваля «Архстояние Серебряное»

В Никола-Ленивце 15-16 авгусста впервые пройдет «Архстояние Серебряное» — новый проект команды арт-парка, фестиваль медленного искусства и осознанного времени. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

Авторы проекта предлагают по-новому взглянуть на зрелость — как на время свободы, творчества и новых открытий.

«Зрелость — это опыт, превращающийся в свободу быть собой. Время, когда уже не нужно ничего доказывать, а можно выбирать собственный ритм жизни, делать паузы и открывать новое. Фестиваль предлагает почувствовать себя не объектом заботы, а человеком с собственным опытом, идеями и желанием создавать. Здесь гости становятся не зрителями, а соавторами происходящего», — рассказывают в пресс-службе фестиваля.

Центральным событием станет совместное создание нового арт-объекта Николая Полисского «В отрыв!» — взмывающая над землей комета, которая показывает, что у мечты нет границ. Участники фестиваля станут соавторами художника и в течение будут дополнять масштабную инсталляцию, а вечером она завершит свою историю традиционным для Никола-Ленивца огненным перформансом.

В программе фестиваля искусство во всех его проявлениях – мастерские художников и архитекторов, выставка современного искусства в деревенском доме, пленэры, непрерывный музыкальный перформанс и показ мод. Гостей также ждут лекции и встречи, йога, цигун и музыкальные выступления групп hodíla ízba, ВИА ДИАСОНИКС и саксофониста Сергея Храмцевича.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как прошло «Архстояния-2026».

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