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Культура

Ирина Горбачева пообещала никогда не заводить отношения

Актриса Ирина Горбачева заявила, что не хочет вступать в отношения
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Горбачева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что больше не хочет вступать в новые отношения.

«Никогда! Ну, может, когда-нибудь, но точно не сейчас. Мне это вообще нафиг не надо. Все, пока», — заявила артистка.

После этого высказывания Горбачева отметила, что заметила «симпатюлю» на улице. Она прокричала: «Свободная касса», намекая, что у нее нет романа. Поклонники оценили юмор артистки в комментариях. Некоторые фанаты заявили, что актрисе не стоит быть слишком категоричной в вопросе отношений.

«Свободная касса или как переобуться прям на лету», — пошутила подписчица.

«Это мои слова после расставания с мужем. Но не прошло и полгода», — отметила другая поклонница.

В мае Горбачева призналась, что не может иметь детей. По ее словам, менопауза наступила у нее в 23 года из-за проблем со здоровьем. Артистка предположила, что развитие ее организма остановилось в третьем классе из-за сильного стресса после кончины матери. В 14 лет Горбачевой удалили яичники из-за опухоли.

Ранее Ирина Горбачева впервые показала интерьер квартиры с ремонтом за более 30 млн рублей.

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