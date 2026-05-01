Горбачева рассказала о невозможности стать матерью

Актриса Ирина Горбачева рассказала в шоу Иды Галич «Есть вопросики» на VK Видео, что не может завести ребенка.

По словам Горбачевой, у нее наступила менопауза в 23 года из-за сбоя в организме. Артистка предположила, что ее организм перестал развиваться в третьем классе из-за сильных эмоций в связи с потерей матери. В 14 лет актрисе удалили яичники из-за опухоли.

Как отметила Горбачева, до 23 лет она проходила гормональную терапию. Позже она отказалась от нее из-за высокого риска получения рака молочной железы и рака шейки матки. Артистка уточнила, что раньше сильно переживала из-за невозможности стать матерью, но теперь уже это в прошлом. Сейчас актриса не считает эту ситуацию трагедией. Она реализовалась в материнстве через крестных детей.

«Я раньше думала, что только когда рожу, вот тогда стану женщиной. Это тоже была установка какая-то извне: вот станешь матерью, тогда и поговорим. Это судьба моя такая, это со мной так произошло, и что? Я не страдаю, я шесть раз крестная мама. Я реально добираю оттуда. Понятно, что это «не то», но ничего страшного», — поделилась актриса.

Ранее Ирина Горбачева оплатила счет за навязчивого ухажера.

 
