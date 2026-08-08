«Маша и медведь» стали звездами в Германии

Анимационный проект «Маша и Медведь» набирает популярность в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной сетки вещания и аналитики.

В ФРГ главным эфирным партнером мультсериала «Маша и Медведь» выступает детский телеканал КіКА. Этот канал финансируется за счет обязательных сборов с граждан Германии. Классические эпизоды мультфильма выходят в эфир канала по будням с понедельника по пятницу, а будущие трансляции мультсериала уже зарезервированы в сетке вещания телеканала на август и сентябрь. На сайте канала также можно сыграть в браузерные игры о Маше и медведев, включая официальный интерактивный квест, и скачать трафареты для детского творчества и раскраски по мотивам проекта.

«Маша и медведь» стали звездами и в немецком интернете — данные международной аналитической платформы Social Blade показывают, что официальный немецкоязычный YouTube-канал франшизы (Mascha und der Bär) преодолел отметку в 6,95 миллиона постоянных подписчиков, а общее число просмотров контента в регионе достигло 3,7 млрд.

Сейчас «Mascha und der Bär» занимает 23-е место в общенациональном рейтинге всех YouTube-каналов Германии.

Анимационный сериал «Маша и Медведь» переведен более чем на 40 языков. В 2020 году он вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

В июле лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал абсурдной инициативу депутатов Палаты общин запретить показ мультфильма «Маша и Медведь».

Ранее Федерико Арнальди рассказал об успехе «Маши и Медведя» в Италии.