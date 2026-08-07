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Культура

Умер продюсер Мадонны и Blur

Продюсер Уильям Орбит скончался на 70-м году жизни
Mike Raison/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкальный продюсер Уильям Орбит, работавший с Мадонной, Blur, All Saints и U2 и многих других, скончался на 70-м году жизни. Об этом пишет The Guardian.

В публичном заявлении близкие рассказали, что продюсер умер у себя дома 23 июля.

«Нам и многим другим, чьих жизней он коснулся своей музыкой, дружбой и добротой, будет его очень не хватать», — говорится в заявлении.

Причина смерти Орбита не сообщается.

Уильям Орбит наиболее известен по работе с Мадонной над ее альбомом «Ray of Light» 1998 года. Альбом стал мультиплатиновым, обрел международный успех и принес Мадонне три из пяти премий «Грэмми», на которые она была номинирована в 1999 году.

Также он работал над альбомом Blur «13», релизом All Saints «Pure Shores», хитом Пинк «Feel Good Time» и многими другими проектами.

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