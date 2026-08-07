Представитель Глеба Самойлова о требовании отправить его в рехаб: «Наблюдается заказная травля»

Представитель музыканта Глеба Самойлова Ольга Шпнева в разговоре с «Газетой.Ru» назвала бредом слухи о его плохом состоянии во время недавнего концерта. Она заявила, что негативные комментарии являются заказной травлей Вадима Самойлова.

По словам администратора группы Глеба Самойлова, с артистом все в порядке. Шпнева подчеркнула, что СМИ «высасывают новости из пальца».

«Все это полный бред. В сети сейчас наблюдается очередная заказная травля артиста. Кто выгодополучатель и кто за этим стоит? Как всегда, брат Глеба — Вадик. Ему по-прежнему неймется. Вечеринка была частная, все ее участники и гости довольны праздником. Но некие «умники» стянули видео с нее и потащили по пабликам в Telegarm, вывернув все наизнанку и в очередной раз очернив артиста», — поделилась представитель Самойлова.

В cети появились кадры с недавнего выступления музыканта, после которых пользовали стали задаваться вопросами по поводу его состояния. В комментариях требовали отправить Самойлова в рехаб, а также называли концерт «печальным зрелищем».

Глеб и Вадим Самойловы — основатели группы «Агата Кристи». Коллектив был популярен в 90-х и нулевых годах. Однако в 2010 году братья рассорились и прекратили совместную работу. Причиной стали творческие и финансовые разногласия.

Ранее сообщалось, что солист «Три дня дождя» лег в рехаб после политических выкриков на концерте и предупредил о возможных последствиях для себя.