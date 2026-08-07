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Культура

Любовь Аксенова станет преступницей в Выборге

Актеры Аксенова и Нехай сыграют в новом сериале «Подслушано в Выборге»
Пресс-служба 1-2-3 Production

Онлайн-кинотеатры PREMIER и START совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production раскрыли исполнителей главных ролей иронического детектива «Подслушано в Выборге». Как стало известно «Газете.Ru», в продолжении сериала «Подслушано в Рыбинске» почтальона Виталика Тюнина сыграет Адам Нехай, а роль преступницы Вики исполнит Любовь Аксенова.

По сюжету Виталик живет в Выборге с мамой, каждый день разносит письма и мечтает однажды перестать быть незаметным для окружающих. Однажды он свидетелем жестокого преступления и невольно втягивается в опасную историю, меняющую привычную жизнь всего Выборга.

В свою очередь, на новое «рабочее» задание профессиональная охотница за людьми Вика приезжает в Выборг всего на один день, но город и его местные жители оказываются куда менее предсказуемыми, чем она рассчитывала. Встреча с Виталиком меняет и ее жизнь.

Режиссером сериала стал Петр Тодоровский, автором сценария и шоураннером проекта — Иван Баранов.

Связью между двумя сезонами останутся следователи Зоя и Баян, роли которых вновь исполняют Юлия Хлынина и Михаил Кремер.

В новом сезоне также снимутся Артем Быстров, Степан Девонин, Ольга Виниченко, Николай Шрайбер, Татьяна Орлова, Евгения Дмитриева, Дарья Румянцева, Кирилл Снегирев, Сергей Беляев, Денис Мотков и другие.

Ранее сообщалось о маршруте по главным достопримечательностям Выборга.

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