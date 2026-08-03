Что посмотреть в Выборге: маршрут по главным достопримечательностям

Что посмотреть в Выборге: замок, старинные улицы, парк Монрепо и знаменитый крендель

Выборг — один из самых необычных исторических городов России, где переплелись шведская, финская и российская культуры. Средневековая крепость, европейская планировка улиц и северные пейзажи парка Монрепо сделали его одним из самых популярных направлений для путешествий из Санкт-Петербурга. Что посмотреть в Выборге, какие достопримечательности включить в маршрут и где попробовать знаменитый выборгский крендель — в материале «Газеты.Ru».

Почему стоит поехать в Выборг

Выборг находится всего в 140 километрах от Санкт-Петербурга и уже много лет остается одним из самых популярных направлений для путешествий выходного дня. Благодаря близости к Северной столице сюда приезжают как на один день, так и на целые выходные.

Как добраться Самый популярный способ — скоростной поезд «Ласточка», который отправляется с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. Время в пути — около 1 часа 15 минут. Также ходят электрички, автобусы, а на машине по трассе «Скандинавия» — около двух часов. С 1 мая 2026 года запущены безостановочные экспрессы, которые добираются до Выборга за 61 минуту.

История Выборга насчитывает более семи веков. Город начал формироваться в 1293 году, когда шведы основали на Замковом острове крепость во время третьего шведского крестового похода. В последующие столетия Выборг не раз менял государственную принадлежность: он входил в состав Швеции, Российской империи, независимой Финляндии и Советского Союза. Каждая эпоха оставила свой отпечаток в облике города — от средневековых башен и крепостных стен до финской архитектуры XX века, превратив Выборг в настоящий музей под открытым небом.

Главное богатство города — Старый Выборг. Это один из немногих исторических центров России, где до сих пор сохранилась средневековая планировка улиц. Каменные дома, узкие переулки, башни, площади и мощеные мостовые создают атмосферу североевропейского города, которую сложно встретить где-либо еще в стране.

Что обязательно посмотреть в Выборге за один день • Выборгский замок;

• башню Святого Олафа;

• Старый город;

• Часовую башню;

• парк Монрепо.

Исторический центр

Начинать знакомство с Выборгом лучше всего с исторического центра. Именно здесь сосредоточены главные достопримечательности города. Благодаря компактной планировке маршрут легко пройти пешком, не пользуясь общественным транспортом.

Совет Наденьте удобную обувь: в Старом городе сохранилась брусчатка, а в парке Монрепо многие маршруты проходят по грунтовым и каменистым тропам.

Выборгский замок — символ города

Michaelvbg/Shutterstock/FOTODOM

Первой остановкой почти каждого туриста становится Выборгский замок — главная достопримечательность города и один из немногих средневековых замков европейского типа, сохранившихся на территории России. Он расположен на небольшом Замковом острове и был основан шведами в 1293 году во время третьего шведского крестового похода как крепость, защищавшая восточные границы Шведского королевства.

Более чем за семь веков существования крепость неоднократно перестраивалась, пережила войны, осады и смену государств, но до сих пор остается главным символом Выборга. Сегодня на территории замка работает музей-заповедник, где можно познакомиться с историей города, археологическими находками, коллекциями оружия и предметами быта разных эпох. Здесь регулярно проходят временные выставки, исторические реконструкции, музейные программы и культурные мероприятия.

Архитектурная доминанта замкового комплекса — башня Святого Олафа. На протяжении веков она служила наблюдательным пунктом и важнейшим оборонительным сооружением крепости. После масштабной реставрации смотровая площадка вновь открыта для посетителей.

Башня Святого Олафа • высота — около 48 метров;

• один из символов Выборга;

• расположена на территории Выборгского замка;

• со смотровой площадки открывается панорама исторического центра и Выборгского залива.

Старый город

Shevchenko Andrey/Shutterstock/FOTODOM

От замка маршрут естественным образом продолжается по Старому городу — самому атмосферному району Выборга. Его планировка практически не изменилась со времен Средневековья: узкие извилистые улицы, мощеные переулки и небольшие площади сохранили исторический облик, сформировавшийся несколько столетий назад.

Главная прогулочная улица — Крепостная. Здесь расположены старинные купеческие дома, небольшие кофейни, сувенирные магазины и уютные дворики, скрытые за арками.

Совет Во время прогулки стоит обращать внимание на детали: старые вывески, каменную кладку фасадов, кованые фонари и элементы северного модерна. Именно здесь получаются одни из самых узнаваемых фотографий Выборга.

Часовая башня

Vladfotograf/Shutterstock/FOTODOM

Следующей остановкой станет Часовая башня — заметный архитектурный ориентир Старого города. Изначально она была колокольней кафедрального собора XV века, однако со временем приобрела часы и стала самостоятельным символом Выборга. Сам собор сохранился лишь частично, но его руины по-прежнему считаются одним из самых атмосферных исторических мест города.

Рыночная площадь и Круглая башня

Borisb17/Shutterstock/FOTODOM

Завершить прогулку по историческому центру лучше всего на Рыночной площади — одном из самых оживленных мест Выборга. Уже несколько столетий она остается важным общественным пространством города.

Главная достопримечательность площади — Круглая башня, построенная в середине XVI века как часть оборонительной системы Выборга. Сегодня внутри исторического сооружения работает ресторан, а сама башня считается одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников средневековой фортификации Северной Европы.

Рядом находятся здание Центрального рынка, торговые ряды начала XX века и несколько зданий в стиле северного модерна.

Что привезти из Выборга Там же, на Рыночной площади и на Крепостной улице, можно найти и сувениры. Самый популярный — выборгский крендель в подарочной упаковке. Также туристы часто покупают керамику ручной работы, акварели с видами Старого города, изделия местных ремесленников и скандинавские сладости в специализированных магазинах.

Набережная Большого Ковша

Vadim Fedotov/Shutterstock/FOTODOM

Если хочется немного передохнуть после насыщенной прогулки, стоит выйти к набережной Большого Ковша. Отсюда открываются красивые виды на Выборгский замок, яхты, старый порт и исторический центр.

Особенно многолюдно здесь вечером, когда солнце начинает садиться за башню Святого Олафа. Это одно из лучших мест в городе для неспешной прогулки и фотографий.

Архитектура, музеи и необычные места Выборга

После прогулки по Старому городу стоит познакомиться с другой стороной Выборга — архитектурой XX века, старинными усадьбами и сохранившимися городскими укреплениями. Именно здесь становится особенно заметно, как в облике города переплелось шведское, финское и русское наследие.

Совет Если планируете посещать музеи, башню Святого Олафа или парк Монрепо летом и в выходные, лучше заранее уточнить режим работы и купить билеты онлайн. Посетителей в это время особенно много.

Библиотека Алвара Аалто

Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

Даже если вы далеки от архитектуры, обделять вниманием библиотеку Алвара Аалто не стоит. Это одно из самых известных произведений выдающегося финского архитектора и признанный памятник мирового модернизма.

Здание построили в 1935 году для тогда еще финского Выборга. После масштабной научной реставрации, завершившейся в 2013 году, библиотека вновь открыта для посетителей и сегодня работает по своему прямому назначению.

Главная особенность здания — продуманное естественное освещение. В читальных залах свет проникает через 57 круглых световых фонарей, благодаря чему в помещения не поступают резкие прямые солнечные лучи. Не менее известен лекционный зал с волнообразным деревянным потолком, который обеспечивает хорошую акустику без использования современной техники.

Даже спустя почти сто лет библиотека считается одним из самых совершенных образцов скандинавского функционализма.

Дом горожанина

Evgeny Haritonov/Shutterstock/FOTODOM

Всего в нескольких минутах ходьбы находится одна из самых необычных достопримечательностей города — Дом горожанина. По мнению многих исследователей, это один из старейших сохранившихся жилых домов России. Небольшое каменное здание было построено предположительно в XVI веке. Его толстые стены, крошечные окна и массивная крыша позволяют представить, как выглядели дома жителей средневекового Выборга несколько столетий назад. Несмотря на возраст, здание до сих пор остается жилым, поэтому осматривать его можно только снаружи.

Усадьба бюргера

Kaliam/Shutterstock/FOTODOM

Еще один интересный памятник средневековой архитектуры — усадьба бюргера. Это один из немногих жилых домов XVI века, дошедших до наших дней.

Сегодня здесь располагается музейно-туристический объект, где можно узнать, как жили состоятельные горожане Выборга несколько веков назад. Во время экскурсии рассказывают о повседневной жизни купцов и ремесленников, городских традициях и быте средневекового города.

Анненские укрепления

Vadim Fedotov/Shutterstock/FOTODOM

Тем, кто интересуется военной историей, стоит прогуляться до Анненских укреплений. Этот масштабный комплекс бастионов начали строить в XVIII веке после того, как Выборг вошел в состав Российской империи.

Несмотря на богатую историю, укрепления сохранились значительно лучше многих фортификационных сооружений XVIII века и сегодня считаются одним из крупнейших памятников бастионной архитектуры России. Земляные валы, бастионы и широкие рвы отлично передают масштаб фортификационного искусства своего времени. Сегодня это популярное место для прогулок, а летом здесь нередко проходят исторические фестивали и реконструкции.

Спасо-Преображенский собор

savva_25/Shutterstock/FOTODOM

На Соборной площади расположен главный православный храм города — Спасо-Преображенский собор, строительство которого велось в конце XVIII века.

Интересно Долгое время авторство собора приписывали Николаю Львову. Однако современные исследования опровергли эту версию: храм строили по образцовому проекту, а курировал работы финский архитектор Йохан Брокман.

Собор пережил несколько исторических эпох и сохранил свое значение как один из важнейших духовных центров Выборга. Светлый классический фасад заметно отличается от строгой средневековой архитектуры Старого города и наглядно показывает, как менялся облик города после вхождения в состав Российской империи.

Что еще посмотреть в Выборге • Башня Ратуши — средневековая оборонительная башня XV века, сохранившаяся часть старых городских укреплений.

• Костел Святого Гиацинта — памятник готической архитектуры в Старом городе, построенный предположительно в XVI веке.

• Панцерлакс — остатки бастиона XVI века с видом на Выборгский залив и исторический центр.

• Дом с совами — здание в стиле северного модерна на улице Тургенева, где жил Рерих и скрывался Ленин.

• Петровская гора — место, связанное с осадой Выборга русскими войсками в 1710 году. Здесь установлен памятник Петру I и открывается панорамный вид на замок.

Природа Выборга

Если на знакомство с Выборгом у вас всего один день, постарайтесь выделить время для парка Монрепо. Он показывает город с совсем другой стороны: тихий, живописный и окруженный северной природой.

Парк Монрепо

Andrei Stepanov/Shutterstock/FOTODOM

Государственный музей-заповедник «Парк Монрепо» расположен примерно в трех километрах от исторического центра Выборга. Дойти до него пешком можно примерно за 35–40 минут, также до парка удобно добраться на автобусе или такси.

Монрепо считается одним из самых красивых парков России. Его история начинается во второй половине XVIII века, когда эти земли приобрела семья баронов Николаи. Именно они превратили территорию в романтический парк с живописными аллеями, павильонами и видовыми площадками.

Сегодня Монрепо занимает более 160 гектаров. Главная природная ценность парка — выходы древних гранитов возрастом около 1,7 млрд лет. Во время ледникового периода движение льда сгладило скалы и сформировало характерный рельеф.

Во время прогулки стоит увидеть усадебный дом, источник «Нарцисс», Китайские мостики и многочисленные смотровые площадки. С берега можно увидеть остров Людвигштайн с неоготической капеллой (доступ посетителей непосредственно на остров пока закрыт). Многие приезжают сюда именно ради северных пейзажей, которые особенно красивы летом и золотой осенью.

Что важно знать о Монрепо • один из крупнейших пейзажных парков России;

• площадь — более 160 гектаров;

• прогулка по территории занимает не менее двух часов;

• удобнее приезжать утром или ближе к вечеру, когда в парке меньше посетителей.

Выборгский залив и прогулки по воде

Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

Еще один способ увидеть природные пейзажи Выборга — отправиться на прогулку по Выборгскому заливу. В теплое время года здесь организуют экскурсии на катерах, во время которых можно увидеть острова, скалистые берега, парк Монрепо с воды и историческую часть города с необычного ракурса.

Водные маршруты позволяют лучше почувствовать особенности северного ландшафта Выборга: гранитные берега, бухты и многочисленные острова залива стали частью природного облика города.

Фестивали и культурные события

Поездку в Выборг стоит планировать с учетом городских мероприятий. Летом здесь проходят исторические фестивали, рыцарские реконструкции, ремесленные ярмарки и концерты под открытым небом, а площадками для многих событий становятся Выборгский замок, Анненские укрепления и парк Монрепо.

Одно из главных культурных событий города — фестиваль российского кино «Окно в Европу», который традиционно проходит летом и собирает известных режиссеров, актеров и кинокритиков. Кроме того, в течение года в музеях Выборга регулярно открываются временные выставки, а в историческом центре проходят тематические экскурсии и городские праздники.

Даже если поездка не совпадет с крупным фестивалем, перед путешествием стоит изучить афишу городских мероприятий — в туристический сезон культурная программа здесь обновляется практически каждую неделю.

Главные фестивали Выборга • «Средневековые дни в Выборге» — исторический фестиваль с рыцарскими турнирами, реконструкциями, ремесленной ярмаркой и концертами средневековой музыки на территории Выборгского замка и Анненских укреплений.

• «Балтик Ралли» — международный мотофестиваль, который ежегодно проходит в историческом центре города и собирает тысячи участников и зрителей.

• «Крендель Фест» — гастрономический фестиваль, посвященный главному кулинарному символу Выборга — выборгскому кренделю.

• День города Выборга — в конце августа в городе проходят концерты, ярмарки, исторические программы и праздничные мероприятия на нескольких площадках.

Гастрономический Выборг: что попробовать в городе

История города отразилась и на местной кухне. В ресторанах и кафе легко найти блюда, в которых переплетаются русские, финские, карельские и шведские гастрономические традиции.

Что обязательно попробовать • выборгский крендель;

• финскую сливочную уху;

• блюда из судака и форели;

• карельские калитки;

• десерты из северных ягод.

Гастрономический символ города — выборгский крендель. По легенде, его начали выпекать еще францисканские монахи несколько столетий назад. Сегодня крендели готовят по разным рецептам — с кардамоном, корицей, сахарной глазурью или соленой начинкой. Попробовать их можно в пекарнях и кафе исторического центра. Для короткой остановки подойдет буфет «Крендель и Ко», а для более атмосферного знакомства — кухмистерская «Крендель» на Крепостной улице.

Еще одно блюдо, которое часто рекомендуют туристам, — финская сливочная уха с лососем. Любителям рыбы также стоит обратить внимание на судака, форель, корюшку и другие блюда из рыбы Финского залива. Финские традиции можно почувствовать в ресторане Espilä.

Среди традиционной выпечки популярны карельские калитки — открытые пирожки из ржаного теста с картофельной, рисовой или творожной начинкой. На десерт многие выбирают пироги и варенье из северных ягод — морошки, брусники, клюквы и черники.

Для полноценного обеда подойдет Таверна — атмосферное кафе в центре с интерьером в средневековом стиле, где подают блюда европейской кухни.