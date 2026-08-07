Лидер «Миража» назвал виновников скандала вокруг концерта Билана

Лидер «Миража» Алексей Горбашов в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможных виновников скандала вокруг последнего концерта Димы Билана.

По словам Горбашова, продумать нюансы сцены, не устроившей зрителей, должны были художник и режиссер-постановщик мероприятия.

«Мне кажется, вполне понятно желание артиста вознести себя над толпой, почувствовать себя на крыше мира. В этом нет ничего удивительного. Но на таких мероприятиях работает большая команда — есть режиссер-постановщик, художник. Мне кажется, эти вопросы, скорее, к ним. Они же должны были подсказать, что если взгромоздиться так высоко, то артиста будет плохо видно», — высказался музыкант.

Поклонники из фан-зоны концерта Билана «Твой №1» недавно пожаловались, что практически не видели артиста из-за высокого подиума. Сам Билан заявил, что переживает не меньше фанатов, а во время концерта просто хотел удивить себя и других.

Ранее Билан прокомментировал критику концерта со слепыми зонами.