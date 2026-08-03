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Культура

Билан о критике концерта со слепыми зонами: «Вечер получился разным»

Певец пообещал доработать новое шоу, подвергнутое критике
Арина Антонова/РИА Новости

Заслуженный артист России Дима Билан ответил на критику своего концерта в Москве, после которого зрители жаловались на слепые зоны. К поклонникам он обратился в новом посте на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

31 июля Билан представил свое новое шоу, собрав 35 тысяч зрителей. В центре стадиона был размещен интерактивный подиум высотой шесть метров, происходящее на котором не было видно части зрителей из фан-зоны и с танцпола.

По словам Билана, его команда представила новый для музыкальной индустрии формат.

«Сложные технологичные решения, особенно реализованные впервые, не всегда сразу работают идеально и подразумевают определенные риски. Но именно так и рождается новое: через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие», — написал он.

Билан пообещал, что со своей командой обязательно разберет все нюансы и недочеты, чтобы найти решение, сохраняющее масштаб и инновационность шоу и обеспечивающее хороший обзор для всех зон.

«Главное понимать: мы вместе с вами не просто увидели концерт. Мы стали частью большого эксперимента и по-настоящему вершили историю», — говорит артист.

Он поблагодарил зрителей, пришедших на его новое шоу, и заверил, что переживает не меньше гостей.

Ранее Дима Билан высказался о сравнениях с Канье Уэстом.

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