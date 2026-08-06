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Культура

Пригожин о банкротстве сына Валерии: «Мать готова отдать все»

Продюсер Пригожин готов в меру сил помочь сыну Валерии с долгом
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российский продюсер Иосиф Пригожин высказался о банкротстве сына своей супруги Валерии Арсения Шульгина. Пригожина цитирует «СтарХит».

По словам продюсера, он не вникает глубоко в проблемы взрослых детей, а занятие бизнесом может предполагать и банкротство, и развитие. Кроме того, напомнил Пригожин, он не биологический отец мужчины.

«Чем старше люди становятся, тем меньше они реагируют на какие-то процессы воспитательного или совещательного характера. Поэтому я не даю советов, если не спрашивают», — отметил он.

Собеседник издания добавил, что будет готов помочь Шульгину финансово в меру сил и в пределах разумного, если тот обратится за помощью.

«Безусловно, материнское сердце всегда готово отдать все. Я не совсем», — сказал Пригожин.

Арсений Шульгин — младший сын Валерии и музыкального продюсера, композитора Александра Шульгина. После расставания с Валерией он не принимал участие в воспитании детей.

Арсения Шульгина официально признали банкротом 6 августа после обращения в суд кредитора Шульгина — Филиппа Березовского. Бизнесмен брал кредиты для проектов, связанных с криптовалютой и поставками автомобилей из Китая, однако не смог вернуть средства. Его долг составил 23 миллиона рублей, включая судебные расходы, проценты и неустойку.

Ранее подруга раскрыла конфликт в семье Пригожина.

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