«Арсения страхуют, а проблемы Данаи не в приоритете»: подруга раскрыла конфликт в семье Пригожина

Дочь Пригожина Даная недовольна, что отец поддерживает сына Валерии, а не ее
danaya_prigozhina/Global Look Press

Дочь Иосифа Пригожина Даная недовольна тем, что отец оказывает поддержку Арсению Шульгину — сыну Валерии — в решении его бизнес‑проблем, но при этом отказал ей в помощи с продвижением в шоу‑бизнесе. Об этом сообщает Telegram‑канал «Свита короля» со ссылкой на подругу Данаи Марию.

По словам собеседницы канала, Иосиф Пригожин неоднократно помогал Арсению выкручиваться из сложных ситуаций, в том числе при угрозе банкротства. В то же время, когда Даная обратилась к отцу с просьбой посодействовать ее карьере в шоу‑бизнесе, он отказал, заявив: «Это не твое».

«Конечно, несправедливо, когда Арсения, чуть что, страхуют, а проблемы Данаи не в приоритете, хотя многое отец мог бы решить одним телефонным звонком. Но тут уже ничего не изменишь», — заявила Мария.

При этом подруга отметила силу характера Данаи и заверила, что оказывает ей поддержку.

Даная Пригожина — дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака с Еленой Соколовой. Она родилась 4 марта 1997 года в Москве. В 2025-м девушка потеряла мужа Евгения Ткаченко, который в 2022 году ушел добровольцем на СВО.

