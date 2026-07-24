Появились первые кадры с Тимуром Батрутдиновым в образе Елемели

Стартовали съемкит новогоднего блокбастера «Очень сказочные дела» с Тимуром Батрутдиновым в роли Елемели — новой версии сказочного героя Емели. Первыми кадрами с актером в образе персонажа поделился с «Газетой.Ru» канал ТНТ.

Сказка продолжит линейку других новогодних фильмов с Батрутдиновым в главных ролях — «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика».

Андрей Гайдулян появится в образе гусляра Алеши, роли трех богатырей исполнят Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч и Алексей Воробьев. Яна Кошкина станет русалкой, Валентина Рубцова — грозной великаншей Титаней, а Игорь Ознобихин сыграет старичка-боровичка.

По сюжету все жители Тридевятого царства сходят с ума по трем богатырям, чьи битвы — как рок-концерты. Сорокалетний Елемеля, президент фан-клуба «Трех богатырей», на царском пиру случайно срывает богатырям секретную операцию по поимке Кощея Бедросовича (Филипп Киркоров), и Кощей исчезает вместе с царской дочкой. Теперь Елемеле придется отправиться в Кощееву изнанку, чтобы заслужить доверие богатырей и народа. В изнанке Баба Яга продает избушку на курьих ножках, раскинулось подводное царство с обворожительными русалками, предлагающими стать морским королем, поджидают банда Соловья-разбойника орудует с инфоцыганским табором.

По словам Батрутдинова, для роли Елемели он не пытался стать похожим на предыдущего исполнителя этой роли.

«Я не делал ни Демьяненко, ни Никулина, у меня свой Горбунков, свой Шурик, теперь будет свой Елемеля. Если приглядеться, то у всех этих персонажей есть что-то общее: они все Иванушки-дурачки — и все из-за их чистого сердца и доброй души. Прямо чистый я в жизни! Сейчас у меня будет такой собирательный образ персонажа, не каноничный — его даже зовут не Емеля, а Елемеля», — сказал он.

Впервые за историю линейки ее авторы (режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, креативные продюсеры и сценаристы Андрей Шелков и Максим Ткаченко) уйдут от эстетики советской комедии и найдут визуальную опору в советских сказках Александра Роу.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 3 декабря.

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