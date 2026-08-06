Федор Добронравов сыграет известного святого

Актер Федор Добронравов исполнит только игумена Русской церкви и одного из самых почитаемых православных святых — Сергия Радонежского. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

Добронравов снимется в сериале сериала «Поле Куликово». Драма посвящена объединению Руси и ее противостоянию Золотой Орде. Роль князя Московского Дмитрия Донского досталась Антону Хабарову.

В главных ролях Игорь Степашин и Тина Стойилкович. В проекте также приняли участие Антон Рогачев, Анна Богомолова, Андрей Максимов, Кирилл Кяро, Иван Фоминов.

Автором сценария выступил Роман Непомнящий при участии Олега Маловичко, Кирилла Васечкина. Режиссер проекта — Сергей Филатов, который ранее создал сериал «Бар «Один звонок».

«Хотелось сделать всё достоверно, а не игрой в князей. Ведь наши предки были такими же людьми, как и мы: также любили, верили и смеялись. Я вообще большой фанат этого жанра, смотрю все фильмы, где скачут на лошадях и дерутся на мечах. Мы — дети «Властелина колец» и «Гладиатора», так что такая история для нас — настоящий подарок. Всё сложно, но всё очень интересно», — поделился режиссер.

Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси.