В Грузии отменили концерт Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее концерт в Грузии отменили.

Выступление должно было состояться 7 августа в Батуми. Орбакайте узнала об отмене за два дня до мероприятия. Причина неизвестна.

«Администрация города и администрация концертного зала почему-то решили так. Несмотря на то, что очень многие люди приехали на курорт именно из-за моего концерта. Я знаю, как многие мои поклонники ждали нашей встречи. Я чувствую поддержку. Я чувствую любовь. Мы обязательно встретимся. Я всегда верю только в хорошее будущее. Мы еще споем», — рассказала исполнительница.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Ранее Паулс заявил о завершении концертной деятельности после отмены выступления в Юрмале.