Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

В Грузии отменили концерт Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте сообщила об отмене концерта в Батуми
orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Кристина Орбакайте сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее концерт в Грузии отменили.

Выступление должно было состояться 7 августа в Батуми. Орбакайте узнала об отмене за два дня до мероприятия. Причина неизвестна.

«Администрация города и администрация концертного зала почему-то решили так. Несмотря на то, что очень многие люди приехали на курорт именно из-за моего концерта. Я знаю, как многие мои поклонники ждали нашей встречи. Я чувствую поддержку. Я чувствую любовь. Мы обязательно встретимся. Я всегда верю только в хорошее будущее. Мы еще споем», — рассказала исполнительница.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Ранее Паулс заявил о завершении концертной деятельности после отмены выступления в Юрмале.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!