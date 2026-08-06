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Культура

Газманов раскрыл секрет творческого процесса: «Я сочиняю мемы»

Певец Олег Газманов заявил, что ищет глубокие образы для создания песен
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Олег Газманов в интервью vesti.ru рассказал, что ищет глубокие образы для создания песен.

Газманов назвал себя прежде всего поэтом, а не певцом. По мнению артиста, не он пишет композиции, а песни «пишут» его.

«То есть я сочиняю мемы. Я сочиняю такие ключевые фразы, которые являются частью речи моего народа. Есть, например, какие-то песни, в которых вроде бы и текста особого нет, но они западают в душу, и всё», — поделился музыкант.

Газманов вспомнил, как однажды сочинял песню на протяжении 15 лет. Для него важно не просто подобрать слова в рифму, а передать определенный образ. В пример он привел его композицию «Мой храм». Артист добавил, что когда у него нет вдохновения, он старается не «вымучивать» из себя текст.

«Что касается мелодий, мне с ними легче. У меня такое ощущение, что у меня мозг больной. То есть я вот говорю с вами, и я могу это нотами записать. И поэтому для меня главное, чтобы были образы, под которые идет мелодия, музыка», — рассказал певец.

Ранее Газманов назвал песню, которая стала пророческой.

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