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Культура

Александр Розенбаум стыдится называть себя звездой

Певец Александр Розенбаум назвал Любовь Орлову настоящей звездой
Максим Константинов/Global Look Press

Певец Александр Розенбаум в беседе с Hello! признался, что ему стыдно называть себя звездой.

«По молодости я как‑то по пьяни сказал: «Я звезда!». Но звезды, друзья, только на небе! Мне до сих пор стыдно за те слова», — поделился артист.

Розенбаум считает, что единственной настоящей звездой была советская актриса Любовь Орлова. По его мнению, к масштабу личности этой артистки приблизилась Людмила Гурченко.

«А еще я вспоминаю своего друга Вахтанга Константиновича Кикабидзе, который говорил: «Саша, у нас вообще нет звезд в стране, у нас только звездуны и звездуньи», — рассказал музыкант.

В апреле 2025-го Розенбаум опроверг, что зарегистрировал названия песен в качестве брендов для продажи алкогольной продукции.

Розенбаум назвал «желтыми» заявления о регистрации названий песен товарным знаком для продажи спиртного. Он считает, что журналистов желтой прессы надо наказать. Артист объяснил, что запатентовал фразы на фоне премьеры его мюзикла «Вальс-Бостон». Музыкант рассказал, что его команда будет заниматься продажей мерча и сувениров для спектакля.

Ранее Орбакайте воссоединилась со своими тремя детьми в Испании.

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