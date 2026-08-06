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Культура

Ирина Безрукова получила травму и оказалась в инвалидном кресле

«СтарХит»: актриса Ирина Безрукова повредила ногу
Евгений Котельников

Актриса Ирина Безрукова получила травму ноги. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Безрукову заметили в инвалидном кресле на московском вокзале. Ее сопровождал пиар-директор Станислав Влайку. Он помог актрисе пересесть из вагона в инвалидное кресло. У артистки была загипсована нога. Неизвестно, как знаменитость получила травму.

В мае 2025 года Безрукова рассказала, как российские медики спасли ее после укуса ядовитой сколопендры на шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Артистка отказалась от помощи филиппинской клиники из-за «примитивного» подхода.

По словам актрисы, она дождалась возвращения в РФ, несмотря на то, что после инцидента ее нога не вмещалась ни в какую обувь.

В фильмографии Безруковой более 50 проектов. Она снималась в таких картинах, как «Чикатило», «Есенин», «Волшебный портрет», «Коля», «Землетрясение», «Непрощенный», «Китайскiй сервизъ», «Графиня де Монсоро», «Когда опаздывают в ЗАГС...».

Ранее Безрукова не узнала Прилучного на съемках.

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