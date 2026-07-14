Безрукова не узнала Прилучного на съемках: «Так обычно люди с бодуна ходят»

Актриса Безрукова рассказала, что не узнала Прилучного на съемках «Холопа-3»

Актриса Ирина Безрукова призналась в Telegram-канале, что сначала не узнала Павла Прилучного в гриме на съемках «Холопа-3».

Безрукова подумала, что по съемочной площадке ходил посторонний человек, пока Прилучный с ней не заговорил.

«Смотрю и думаю: какой-то странный персонаж. Наверное, в этом здании есть отель, и сюда просто забрел посторонний человек. Он был в белом халате, белых одноразовых тапках и чёрных очках. Вот так обычно люди с бодуна ходят», — поделилась артистка.

Первый «Холоп» вышел в 2020 году и стал рекордсменом российского проката. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. В 2024-м вышел сиквел «Холопа». В июне 2026-го в России показали третью часть франшизы.

Режиссер Клим Шипенко допустил возможность выхода четвертой части франшизы «Холоп». Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от зрительского интереса, поскольку сейчас трилогия считается завершенной. Режиссер отметил, что с радостью относится к идее вернуться к франшизе.

Ранее Прилучный рассказал о «страшных» съемках в «Холопе 3».