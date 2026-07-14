Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Культура

Безрукова не узнала Прилучного на съемках: «Так обычно люди с бодуна ходят»

Актриса Безрукова рассказала, что не узнала Прилучного на съемках «Холопа-3»
Telegram-канал «Ирина Безрукова • Актриса театра и кино»

Актриса Ирина Безрукова призналась в Telegram-канале, что сначала не узнала Павла Прилучного в гриме на съемках «Холопа-3».

Безрукова подумала, что по съемочной площадке ходил посторонний человек, пока Прилучный с ней не заговорил.

«Смотрю и думаю: какой-то странный персонаж. Наверное, в этом здании есть отель, и сюда просто забрел посторонний человек. Он был в белом халате, белых одноразовых тапках и чёрных очках. Вот так обычно люди с бодуна ходят», — поделилась артистка.

Первый «Холоп» вышел в 2020 году и стал рекордсменом российского проката. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. В 2024-м вышел сиквел «Холопа». В июне 2026-го в России показали третью часть франшизы.

Режиссер Клим Шипенко допустил возможность выхода четвертой части франшизы «Холоп». Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от зрительского интереса, поскольку сейчас трилогия считается завершенной. Режиссер отметил, что с радостью относится к идее вернуться к франшизе.

Ранее Прилучный рассказал о «страшных» съемках в «Холопе 3».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!