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Культура

Харламов о новом «Человеке-пауке»: «Я его перенес»

Юморист Харламов назвал нового «Человека-паука» самой слабой частью франшизы
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и юморист Гарик Харламов раскритиковал в Telegram-канале фильм «Человек-паук: Новый день».

«Я посмотрел «Человека-паука», перенесенного. Я его перенес. Я в жизни вообще перенес пару раз ковид, два раза сумки и «Человека-паука». Из принесенного мною все… Так вот посмотрел, и это самая слабая часть из франшизы», — поделился артист.

Харламов также рассказал, что сходил в кинотеатр на фильм «Последний богатырь: Колобок», в котором озвучил главную роль. Актер назвал картину хорошей и смешной. Он похвалил актерскую игру блогера Дмитрия Журавлева и режиссерский труд Антона Маслова. Юморист считает, что проект несправедливо критикуют, даже не посмотрев его.

«И дети кайфанут, и взрослые», — отметил комик.

5 августа издание Variety сообщило, что фильм «Человек-паук: Новый день» студий Sony и Marvel за первую неделю в кинотеатрах успел заработать более 1,1 миллиарда долларов и стать самым кассовым фильмом этого года в мировом прокате.

Новый фильм о Человеке-пауке за семь дней проката вытеснил «Историю игрушек 5» с места самого кассового фильма года. Мультфильм с начала проката в июне заработал $1,067 млрд. «Человек-паук: Новый день» за неделю собрал около $1,115 млрд — $449 млн долларов в США и $706,3 млн за рубежом.

Ранее адвокат рассказал о маркировке нового «Человека-паука» из-за трека Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).

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