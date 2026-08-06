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Культура

«Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом года

Variety: новый «Человек-паук» за неделю проката стал самым кассовым фильмом года
Marvel Studios Inc.

Фильм «Человек-паук: Новый день» студий Sony и Marvel за первую неделю в кинотеатрах успел заработать более 1,1 миллиарда долларов и стать самым кассовым фильмом этого года в мировом прокате. Об этом сообщает Variety.

В публикации отмечается, что новый фильм о Человеке-пауке за семь дней проката вытеснил «Историю игрушек 5» с места самого кассового фильма года. Мультфильм с начала проката в июне заработал $1,067 млрд.

«Человек-паук: Новый день» за неделю собрал около $1,115 млрд – $449 млн долларов в США и $706,3 млн за рубежом.

До этого сообщалось, что в одном из московских кинотеатров на девять сеансов фильма «Колобок» продали всего четыре билета.

Картина, из-за которой пришлось отложить премьеру «Человека-паука», не нашла отклика у зрителей. Она получила на «Киноафише» рекордно низкий рейтинг еще до премьеры — всего 1,1 балла.

Позднее в сети написали, что фильму нельзя поставить оценку на Кинопоиске. В онлайн-кинотеатре заявили, что всем фильмам можно ставить оценки на сервисе только после премьеры.

Ранее Человек-паук выпрыгнул из джипа, чтобы помочь инвалиду на переходе.

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