На девять сеансов «Колобка» купили лишь четыре билета

«Что там, Москва?»: в кинотеатре продали всего 4 билета на 9 сеансов «Колобка»

В одном из московских кинотеатров на девять сеансов фильма «Колобок» продали всего четыре билета. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

Картина, из-за которой пришлось отложить премьеру «Человека-паука», не нашла отклика у зрителей. Она получила на «Киноафише» рекордно низкий рейтинг еще до премьеры — всего 1,1 балла.

Позднее в сети написали, что фильму нельзя поставить оценку на Кинопоиске. Однако в онлайн-кинотеатре уверили, что это можно будет сделать, но только после премьеры.

Фильм «Последний богатырь: Колобок» выходит в прокат 6 августа. По сюжету Колобок (Гарик Харламов) поневоле становится напарником пекаря Тихона. Кулинара сыграет комик Дмитрий Журавлев. Зрители также увидят Гошу Куценко в роли Волка, а также Ладу в исполнении Милы Ершовой.

Режиссером картины выступил Антон Маслов. Он наиболее известен как создатель сериала «Последний Богатырь. Наследие».

До этого Гарик Харламов раскрыл, что ему не пришлось приезжать на съемочную площадку фильма «Последний богатырь. Колобок». Как пояснил актер, мимику его персонажа записали заранее, а после этого специалисты работали по уже готовым материалам.

Ранее режиссер и исполнитель главной роли в «Колобке» высмеяли электрика за критику.