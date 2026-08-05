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Культура

Волочкова прояснила статус отношений с молодым брюнетом

Балерина Волочкова заявила, что не состоит в отношениях с молодым журналистом
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что на снимках в соцсетях был журналист и радиоведущий Никита Никитин, которому еще не исполнилось 30 лет. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Недавно поклонники звезды вновь начали обсуждать ее личную жизнь. Поводом стали опубликованные в соцсетях снимки артистки с молодым брюнетом.

«Началось в колхозе утро. Этот молодой человек просто мой друг. О каком романе может идти речь? У нас исключительно дружеские, но очень теплые отношения», — заявила балерина.

Волочкова отметила, что не раз появлялась с Никитиным на светских мероприятиях и даже проводила с ним отпуск на Мальдивах.

«Нет никакого романа с Никитой. Хватит распространять чужие слухи!» — подчеркнула она.

В апреле Волочкова рассказывала о желании выйти замуж. Она признавалась, что пока не встретила того самого мужчину. Знаменитость отмечала, что ее будущий супруг должен быть «правильным человеком, с которым будет спокойно, очень хорошо». Он также должен будет гордиться тем, что его жена является примой-балериной.

Ранее Волочкова раскрыла причину отсутствия фотографий со шпагатами. Организм начал сдавать.

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