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Культура

«Организм начал сдавать»: Волочкова раскрыла причину отсутствия фотографий со шпагатами

Балерина Волочкова раскрыла, что реже показывает шпагаты из-за восстановления
Telegram-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему стала реже делиться своими фотографиями со шпагатами в социальных сетях. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

Волочкова призналась, что на протяжении долгого времени не могла восстановиться после операции на ноге, которую ей провели в госпитале святой Марии в Мюльхайме.

По словам балерины, в период реабилитации она несколько раз нарушала предписания врачей. Артистка выходила на репетиции и выступала, несмотря на запреты медиков. В итоге ситуация усугубилась.

«Я такой человек, который не может жить без сцены. Я живу сценой и не могу подводить своего зрителя. Просто я перетрудила мышцы на ноге новыми тренировками, и организм начал сдавать. Но я все так же сажусь на шпагат, а не выкладываю фото, потому что мне сейчас некогда», — поделилась Волочкова.

Знаменитость отметила, что сейчас в ее графике очень много репетиций. Также теперь балерине приходится больше времени уделять восстановлению. Однако, по словам артистки, она делает все возможное, чтобы поддерживать форму и как можно дольше продолжать служить искусству.

В феврале Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время балерина передвигалась на костылях.

Сама артистка называла это хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Она подчеркивала, что уже 40 лет танцует на сцене в пуантах — из-за этого у нее увеличилась кость. 20 мая Волочкова впервые после операции станцевала танго с партнером.

Ранее Волочкова раскрыла подробности состояния отца после инсульта.

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