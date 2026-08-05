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Культура

Кэмерон обдумывает «заключительный акт», оставив «Аватар» позади

Режиссер Кэмерон признался, что может оставить «Аватар» ради других историй
Global Look Press

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о своем намерении завершить карьеру «заключительным актом», который может не быть связан с франшизой «Аватар». Об этом сообщает World of Reel.

Кэмерон подчеркнул, что сейчас его главный вопрос: какие истории он хочет рассказать дальше. Кинематографист уже сформулировал главный критерий выбора будущих проектов: «Что принесет наибольшую пользу?».

«Я пока на этапе планирования своего заключительного акта. Не знаю, продлится он год или 20 лет»,— отметил режиссер.

СМИ отмечает, что за последние месяцы риторика Кэмерона изменилась. Если в начале года он считал съемки «Аватара 4» возможными, то теперь чаще говорит о затратах и масштабе. Он признавал, что фильмы франшизы стали слишком масштабными, дорогими и отнимают много времени.

Сейчас Кэмерон рассматривает несколько проектов. Среди них — «Призраки Хиросимы» и идеи, которые он уже упоминал: «Аватар 4», «Аватар 5», «Дьяволы», «Алита 2», «Фантастическое путешествие» и «Терминатор 6». По словам режиссера, он прорабатывает около 10 разных замыслов.

Ранее звезда «Титаника» вспомнил, как 50 человек накачали наркотиком на съемках.

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